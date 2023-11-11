МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о невозможности для Киева в ближайшее время одержать победу над Москвой может означать, что "ЕС официально засчитал победу России", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. Боррель признал, что Украина не победит

"Я правильно понимаю, что ЕС официально засчитал победу России?" — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Кроме того, она напомнила, что в апреле 2022 года Боррель утверждал, что военный конфликт на Украине может быть решен на поле боя.

Ранее Жозеп Боррель в ходе своего выступления на конгрессе Пратии европейских социалистов признал, перспективы победы Украины над Россией крайне малы