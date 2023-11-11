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Захарова прокомментировала слова Борреля об Украине
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Заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о невозможности для Киева в ближайшее время одержать победу над Москвой может означать, что "ЕС официально засчитал победу России",... ПРАЙМ, 11.11.2023
новости, в мире, россия, украина, жозеп боррель
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о невозможности для Киева в ближайшее время одержать победу над Москвой может означать, что "ЕС официально засчитал победу России", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
"Я правильно понимаю, что ЕС официально засчитал победу России?" — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Кроме того, она напомнила, что в апреле 2022 года Боррель утверждал, что военный конфликт на Украине может быть решен на поле боя.
Ранее Жозеп Боррель в ходе своего выступления на конгрессе Пратии европейских социалистов признал, перспективы победы Украины над Россией крайне малы