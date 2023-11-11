МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Правящая коалиция Германии намерена увеличить объемы запланированной на следующий год военной помощи Украине в два раза: с четырех до восьми миллиардов евро, сообщило 11 ноября издание Bild. Экономика ФРГ развивается хуже всех в еврозоне, заявил экспертный совет

"Германия удваивает военную помощь Украине на следующий год. Вместо четырех миллиардов евро, теперь восемь миллиардов евро! Об этом на этой неделе договорились в "светофоре" (разговорное название правящей коалиции — ред.), о чем Bild узнал от министерства обороны. На следующей неделе официальное решение о дополнительных четырех миллиардах примет бюджетный комитет", — пишет издание.

Генерал-майор Кристиан Фройдинг в интервью изданию Stuttgarter Nachrichten заявлял, что Германия уже заложила в свои бюджетные планы поддержку Киеву до 2032 года. Помимо этого, он подчеркнул, что единомышленникам Киева стоит ясно показать Москве, что они смогут выстоять в этом конфликте.

Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне станет законной целью для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.