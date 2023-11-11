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Германия решила удвоить военную помощь Украине, пишет СМИ
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Правящая коалиция Германии намерена увеличить объемы запланированной на следующий год военной помощи Украине в два раза: с четырех до восьми миллиардов евро, сообщило 11 ноября... ПРАЙМ, 11.11.2023
новости, в мире, фрг, помощь украине, евро
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Правящая коалиция Германии намерена увеличить объемы запланированной на следующий год военной помощи Украине в два раза: с четырех до восьми миллиардов евро, сообщило 11 ноября издание Bild.
"Германия удваивает военную помощь Украине на следующий год. Вместо четырех миллиардов евро, теперь восемь миллиардов евро! Об этом на этой неделе договорились в "светофоре" (разговорное название правящей коалиции — ред.), о чем Bild узнал от министерства обороны. На следующей неделе официальное решение о дополнительных четырех миллиардах примет бюджетный комитет", — пишет издание.
Генерал-майор Кристиан Фройдинг в интервью изданию Stuttgarter Nachrichten заявлял, что Германия уже заложила в свои бюджетные планы поддержку Киеву до 2032 года. Помимо этого, он подчеркнул, что единомышленникам Киева стоит ясно показать Москве, что они смогут выстоять в этом конфликте.
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне станет законной целью для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.