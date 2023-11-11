2023-11-11T18:43:56+03:00
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Минобороны Украины решило "маркировать" дизель и топливо
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Министерство обороны Украины заявило о намерении маркировать предназначенное для военных при помощи красителей, чтобы предотвратить кражи. "Минобороны обяжет поставщиков... ПРАЙМ, 11.11.2023
энергетика, новости, бензин, в мире, украина, маркировка, топливо, дизель
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Министерство обороны Украины заявило о намерении маркировать предназначенное для военных при помощи красителей, чтобы предотвратить кражи.
"Минобороны обяжет поставщиков маркировать горючее для ВСУ красным цветом… Маркировка дает возможность идентифицировать и отслеживать топливо, закупленное исключительно для нужд ВСУ, и уменьшает возможность его незаконной продажи. Кроме того, определенный цвет исключит возможность злоупотребления на местах относительно смешений топлива", — говорится в сообщении в Telegram-канале украинского минобороны.
Как отмечается в сообщении, дизельное топливо планируют маркировать при помощи красного красителя, а бензин — при помощи зеленого.