МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Министерство обороны Украины заявило о намерении маркировать предназначенное для военных при помощи красителей, чтобы предотвратить кражи. ФРГ и ряд других стран Евросоюза выступили против финансирования Украины

"Минобороны обяжет поставщиков маркировать горючее для ВСУ красным цветом… Маркировка дает возможность идентифицировать и отслеживать топливо, закупленное исключительно для нужд ВСУ, и уменьшает возможность его незаконной продажи. Кроме того, определенный цвет исключит возможность злоупотребления на местах относительно смешений топлива", — говорится в сообщении в Telegram-канале украинского минобороны.

Как отмечается в сообщении, дизельное топливо планируют маркировать при помощи красного красителя, а бензин — при помощи зеленого.