МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Членство в британской палате лордов бывшего члена совета директоров российской "Русснефти" Роберта Скидельски временно приостановлено из-за связей с аналитическим центром, который ранее финансировали российские бизнесмены, пишет газета Times. Лондон ввел санкции против главы Росфинмониторинга

По информации издания, речь идет о Centre for Global Studies (CGS), основными спонсорами которого ранее являлись бывший председатель совета директоров "Русснефти" Михаил Гуцериев и его сын Саид. Сам Скидельски числится председателем попечительского совета организации, отмечает газета.

"Скидельски был отстранен от членства в палате лордов за… использование своего парламентского офиса в качестве штаб-квартиры CGS, преждевременное исключение CGS из списка активов и неспособность задекларировать выгоду, связанную с аналитическим центром", — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что членство Скидельски в палате лордов приостановлено на один месяц.

Газета Daily Mail в начале февраля 2022 года писала о выходе 83-летнего лорда Скидельски из совета директоров "Русснефти". В составе совета компании он был независимым директором. Позднее "Русснефть" опровергла сообщения СМИ, что Скидельски вышел из совета директоров компании якобы из-за санкций против нее. В "Русснефти" отмечали, что в своем письме лорд Скидельски назвал причиной решения пандемию коронавируса и санитарно-эпидемиологические ограничения, которые не позволяют ему в полном объеме исполнять обязанности по посещению очных заседаний.