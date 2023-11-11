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В Финляндии запретили въезд в страну на велосипедах из России
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Крупнейшие пропускные пункты по пассажиропотоку Финляндии, запретили въезд в страну на велосипедах из России с 9 ноября, заявил РИА Новости дежурный сотрудник пограничной охраны... ПРАЙМ, 11.11.2023
новости, в мире, финляндия, запрет на въезд
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ХЕЛЬСИНКИ, 11 ноя — ПРАЙМ. Крупнейшие пропускные пункты по пассажиропотоку Финляндии, запретили въезд в страну на велосипедах из России с 9 ноября, заявил РИА Новости дежурный сотрудник пограничной охраны КПП Ваалимаа.
"Запрещено с 9 ноября по всему округу юго-восточной Финляндии", — ответил он на вопрос о возможности въезда из России на велосипеде. Пограничник не смог уточнить, на основании чего введен данный запрет и касается ли он пунктов пропуска в других регионах страны.
Пограничный отряд юго-восточной Финляндии обслуживает крупнейшие по пассажиропотоку пункты пропуска Нуйямаа, Иматра и ближайший к Петербургу — Ваалимаа.
За девять месяцев 2023 года финляндско-российскую границу через эти пункты пересекали 1,166 миллиона раз, что на 12,8 процента меньше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщали финские пограничники.