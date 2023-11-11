2023-11-11T21:20:00+03:00
2023-11-11T21:20:05+03:00
2023-11-11T21:20:00+03:00
2023
https://1prime.ru/global/20231111/842242104.html
В Вашингтоне оценили негативный прогноз Moody’s рейтинга США
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Заместитель министра финансов США Уолли Адеймо не согласился с решением Moody's снизить прогноз рейтинга правительства США на фоне надвигающейся угрозой шатдауна, пишет CNBC... ПРАЙМ, 11.11.2023
новости, в мире, сша, moody`s, прогноз, шатдаун
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/50/841255007.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/50/841255007.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/50/841255006.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/50/841255006.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/49/841254993.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/49/841254993.jpg
https://1prime.ru/gasoline/20231111/842240150.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Заместитель министра финансов США Уолли Адеймо не согласился с решением Moody's снизить прогноз рейтинга правительства США на фоне надвигающейся угрозой шатдауна, пишет CNBC.
Ранее Агентство Moody's Investors Service понизило указанный прогноз со стабильного до негативного, сославшись на растущие риски для финансовой устойчивости страны.
"В контексте более высоких процентных ставок, в отсутствие эффективных мер налогово-бюджетной политики по сокращению государственных расходов или увеличению доходов Moody's ожидает, что бюджетный дефицит США останется очень большим, что значительно ослабит доступность долга", — уточнили в рейтинговом агентстве.
По данным издания, главной причиной для понижения прогноза стала текущая политическая поляризация внутри Конгресса США, которая может создать трудности в согласовании бюджетного плана.
Адеймо высказался против решения Moody's, так как считает, что экономика Соединенных Штатов держится на высоком уровне развития, "а казначейские ценные бумаги являются исключительно безопасным и ликвидным активом".
Полный текст читайте на ИноСМИ >>