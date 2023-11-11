МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Заместитель министра финансов США Уолли Адеймо не согласился с решением Moody's снизить прогноз рейтинга правительства США на фоне надвигающейся угрозой шатдауна, пишет CNBC. Байден прокомментировал уровень цен на бензин в США

Ранее Агентство Moody's Investors Service понизило указанный прогноз со стабильного до негативного, сославшись на растущие риски для финансовой устойчивости страны.

"В контексте более высоких процентных ставок, в отсутствие эффективных мер налогово-бюджетной политики по сокращению государственных расходов или увеличению доходов Moody's ожидает, что бюджетный дефицит США останется очень большим, что значительно ослабит доступность долга", — уточнили в рейтинговом агентстве.

По данным издания, главной причиной для понижения прогноза стала текущая политическая поляризация внутри Конгресса США, которая может создать трудности в согласовании бюджетного плана.

Адеймо высказался против решения Moody's, так как считает, что экономика Соединенных Штатов держится на высоком уровне развития, "а казначейские ценные бумаги являются исключительно безопасным и ликвидным активом".

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