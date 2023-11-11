МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен слишком приукрасила образ демократии на Украине, сообщил киевский журналист Максим Назаров в эфире YouTube-канала "Да, это так". Боррель признал, что Украина не победит

"Урсула фон дер Ляйен счастливая, классная, оптимистичная вышла и наговорила такого, что ты слышишь и уши вянут! У нас все прекрасно с правами человека, коррупции нет, все просто прекрасно. Боже, да вы посмотрите, реформы (проводятся, — ред.)", — уточнил он.

Журналист отметил, что украинские телеканалы уже транслируют слова председателя ЕК.

Таким образом, образ "коррумпированной Украины разрушен" благодаря фон дер Ляйен, заявил руководитель офиса Владимира Зеленского.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что масштабная коррупция, которую организовал Зеленский, позорит Украину на весь мир.

Сам Зеленский в интервью репортеру CNN Фариду Закарии подчеркивал, что украинцы крадут только "свое", а не разворовывают американскую помощь. Он также называл вопрос о коррупции в стране деликатным. Как сообщали в польском издании Do Rzeczy, Зеленскому было важно, чтобы Вашингтон понял разницу между воровством западных и украинских средств.