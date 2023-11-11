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Глава МИД Германии пообещала новую финансовую поддержку Палестине
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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок посетила 11 ноября город Рамалла на Западном берегу реки Иордан, где пообещала дополнительную помощь палестинским территориям в размере 38 миллионов... ПРАЙМ, 11.11.2023
новости, в мире, германия, помощь палестине, палестино-израильский конфликт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок посетила 11 ноября город Рамалла на Западном берегу реки Иордан, где пообещала дополнительную помощь палестинским территориям в размере 38 миллионов евро, сообщил МИД ФРГ.
После нападения ХАМАС на Израиль Бербок уже дважды посещала Ближний Восток: 13-14 октября, когда она посетила Израиль и Египет, а также 19-20 октября, когда она была в Иордании, Израиле и Ливане. Текущее турне включает в себя Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Израиль наряду с Западным берегом реки Иордан.
"Мы должны как можно быстрее облегчить гуманитарные страдания в секторе Газа. Анналена Бербок сегодня в Рамалле объявила об очередном увеличении нашей гуманитарной помощи палестинским территориям на 38 миллионов евро", — написал МИД Германии в социальной сети Х.
По ее словам, общая гуманитарная помощь Германии палестинским территориям в этом году составит 161 миллион евро. При этом продовольствие, вода и медикаменты будут поставляться, в основном, международными гуманитарными организациями и ООН.