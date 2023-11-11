МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок посетила 11 ноября город Рамалла на Западном берегу реки Иордан, где пообещала дополнительную помощь палестинским территориям в размере 38 миллионов евро, сообщил МИД ФРГ. Германия решила удвоить военную помощь Украине, пишет СМИ

После нападения ХАМАС на Израиль Бербок уже дважды посещала Ближний Восток: 13-14 октября, когда она посетила Израиль и Египет, а также 19-20 октября, когда она была в Иордании, Израиле и Ливане. Текущее турне включает в себя Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Израиль наряду с Западным берегом реки Иордан.

"Мы должны как можно быстрее облегчить гуманитарные страдания в секторе Газа. Анналена Бербок сегодня в Рамалле объявила об очередном увеличении нашей гуманитарной помощи палестинским территориям на 38 миллионов евро", — написал МИД Германии в социальной сети Х.

По ее словам, общая гуманитарная помощь Германии палестинским территориям в этом году составит 161 миллион евро. При этом продовольствие, вода и медикаменты будут поставляться, в основном, международными гуманитарными организациями и ООН.