МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. "Координатором" атаки на газопроводы "Северные потоки" был 48-летний украинский полковник Роман Червинский, пишет Washington Post. Газета WP назвала первый признак усталости НАТО от Украины

"Высокопоставленный украинский военный офицер, имеющий глубокие связи со спецслужбами страны, сыграл центральную роль во взрыве газопровода "Северный поток" в 2022 году", — сообщает газета со ссылкой на неназваных чиновников на Украине, в Европе и других людей, информированных об операции.

Червинский не планировал теракт и у него были помощники, указывает газета.

Собеседники издания пояснили, что он выполнял приказы "более высокопоставленных украинских чиновников", которые в свою очередь отчитывались Валерию Залужному.

Украинский полковник отрицает свою причастность в делу о "Северных потоках", сообщает Washington Post.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Российская сторона пыталась официально расследовать теракт, но пришлось свернуть проект, так как, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Запад был не готов работать над подобным документом.