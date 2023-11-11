МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк прогнозирует новые экономические конфликты с любыми странами Евросоюза, отстаивающими интересы национальных производителей. Эксперт оценил последствия идеи Зеленского поставлять зерно в Индонезию

По словам Подоляка, такие конфликты "нормальны" для стран ЕС и Киеву предстоит научится их решать в ходе переговорного процесса.

"Я бы спокойно относился к тому, что такие моменты возникают. Они будут возникать у Украины не только с Польшей, а с любой страной, которая будет пытаться, несмотря на внутриевропейские правила, все равно защищать своего национального производителя, будет заниматься протекционизмом по отношению к той или иной сфере", — сказал он в эфире телеканала "Рада".

Ранее сообщалось, что польские перевозчики заблокировали подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. В результате этого на польской стороне образовались пробки из большегрузных автомобилей длиной до 40 километров, в которых стоят тысячи машин.

Протестующие польские перевозчики требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинской армии, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после начала российской спецоперации, и провести их проверку, а также разделить очереди пустых и загруженных транспортных средств.

В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за польского эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз зерна с Украины. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.