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В Японии выразили беспокойство из-за дейтсвий России и Китая
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Япония столкнулась с самой серьезной угрозой безопасности со времен Второй мировой войны, пишет NHK, цитируя словам премьера страны Фумио Кисида. "Япония находится в самой суровой... ПРАЙМ, 12.11.2023
новости, в мире, россия, китай, япония
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Япония столкнулась с самой серьезной угрозой безопасности со времен Второй мировой войны, пишет NHK, цитируя словам премьера страны Фумио Кисида.
"Япония находится в самой суровой и сложной ситуации в сфере безопасности в послевоенную эпоху", — рассказал глава правительства.
Как подчеркивает Кисида, серьезность ситуации обусловлена полетами российских и китайских бомбардировщиков над Японским морем. Кроме того, премьер-министр поручил обеспечить должный уровень военного бюджета, а также принять необходимые меры для защиты Токио и производства ракет для отражения потенциальных атак на Японию.
После начала российской специальной операции на Украине Япония заняла жесткую позицию по отношению к России, а также присоединилась к санкциям Запада.