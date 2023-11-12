МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Япония столкнулась с самой серьезной угрозой безопасности со времен Второй мировой войны, пишет NHK, цитируя словам премьера страны Фумио Кисида. Япония предоставит дополнительную помощь сектору Газа, пишет СМИ

"Япония находится в самой суровой и сложной ситуации в сфере безопасности в послевоенную эпоху", — рассказал глава правительства.

Как подчеркивает Кисида, серьезность ситуации обусловлена полетами российских и китайских бомбардировщиков над Японским морем. Кроме того, премьер-министр поручил обеспечить должный уровень военного бюджета, а также принять необходимые меры для защиты Токио и производства ракет для отражения потенциальных атак на Японию.

После начала российской специальной операции на Украине Япония заняла жесткую позицию по отношению к России, а также присоединилась к санкциям Запада.