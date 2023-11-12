МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Американский предприниматель назвал данные издания The Washington Post о причастности Украины к повреждению "Северных потоков" "интересным". Washington Post назвала "координатора" атаки на "Северные потоки"

"Интересно", — написал Маск в комментариях под постом о новости The Washington Post.

В статье издания сообщается, что украинский полковник Роман Червинский, выполняя приказы "высокопоставлденных украинских чиновников" был "координатором" диверсии на газопроводах. Кроме того, в первую очередь чиновники отчитывались Валерию Залужному.

Ранее поступала информация, что Роман Червинский был задержан на Украине за попытк рганизации угона самолета ВКС России.

Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября прошлого года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.