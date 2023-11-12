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2023
https://1prime.ru/global/20231112/842243118.html
Маск одним словом прокомментировал новость об Украине и "Севпотоках"
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Американский предприниматель назвал данные издания The Washington Post о причастности Украины к повреждению "Северных потоков" "интересным". "Интересно", — написал Маск в... ПРАЙМ, 12.11.2023
энергетика, новости, газ, в мире, россия, украина, северный поток, илон маск
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Американский предприниматель назвал данные издания The Washington Post о причастности Украины к повреждению "Северных потоков" "интересным".
"Интересно", — написал Маск в комментариях под постом о новости The Washington Post.
В статье издания сообщается, что украинский полковник Роман Червинский, выполняя приказы "высокопоставлденных украинских чиновников" был "координатором" диверсии на газопроводах. Кроме того, в первую очередь чиновники отчитывались Валерию Залужному.
Ранее поступала информация, что Роман Червинский был задержан на Украине за попытк рганизации угона самолета ВКС России.
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября прошлого года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.