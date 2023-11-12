МОСКВА. 12 ноя — ПРАЙМ. Для разрешения конфликта с Россией Украине придется пожертвовать территориями, заявили в эфире американского The Hill TV. В США призвали избегать столкновения с Россией

"Мы знали, что придем к такой ситуации, когда России и Украине нужно начать переговоры. <…> Украине, вероятно, придется пойти на территориальные уступки", — отметили в репортаже.

Кроме того, сообщается, что некоторые эксперты ранее предполагали подобные результаты, поэтому понесенные со стороны Украины жертвы оказались напрасными.

Ранее американский экс-разведчик ВС Скотт Риттер писал своей статье для издания Consortium News, что Россия может освободить еще пять украинских территорий.