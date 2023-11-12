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В США раксрыли, на что Украине придется пойти ради достижения мира
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Для разрешения конфликта с Россией Украине придется пожертвовать территориями, заявили в эфире американского The Hill TV. "Мы знали, что придем к такой ситуации, когда России и... ПРАЙМ, 12.11.2023
новости, в мире, россия, украина, конфликт на украине
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА. 12 ноя — ПРАЙМ. Для разрешения конфликта с Россией Украине придется пожертвовать территориями, заявили в эфире американского The Hill TV.
"Мы знали, что придем к такой ситуации, когда России и Украине нужно начать переговоры. <…> Украине, вероятно, придется пойти на территориальные уступки", — отметили в репортаже.
Кроме того, сообщается, что некоторые эксперты ранее предполагали подобные результаты, поэтому понесенные со стороны Украины жертвы оказались напрасными.
Ранее американский экс-разведчик ВС Скотт Риттер писал своей статье для издания Consortium News, что Россия может освободить еще пять украинских территорий.