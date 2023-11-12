МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Целью "дружбы" западных стран является вытеснение России, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, кадры разместил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин. Песков назвал обещанное Киеву вступление в ЕС морковкой впереди повозки

"У коллективного Запада есть свои акценты. Они как правило дружат не ради себя, они пытаются дружить, вытесняя Россию из тех или иных регионов. Мы не думаем, что эта политика имеет перспективы. Мы знаем эту политику, мы к ней уже привыкли. Но и также научились собственно выстраивать свои связи таким образом, чтобы хеджироваться от этих рисков", — заявил он.

Кроме того, Песков прокомментировал заявления о том, что Казахстан является "задним двором России". Пресс-секретарь подчеркнул, что подобные утверждения не имеют под собой никаких оснований и что они являются продуктом информационной войны.