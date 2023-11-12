МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Евросоюз не скрывает своих намерений сдерживать и выталкивать Россию из Центральной Азии и Закавказья, но его попытки тщетны, подчеркнул глава МИД России Сергей Лавров. Песков раскрыл цель "дружбы" стран Запада

"Евросоюз не скрывает своих намерений нас всячески сдерживать, выталкивать из Центральной Азии, Закавказья. Это не получится. Мы здесь исторически, никуда не исчезнем. Наши партнеры, союзники это прекрасно знают", — сказал Лавров в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, видео ответа опубликовано в его телеграм-канале.

Более того, Лавров подверг критике высказывания насчет того, что Казахстан является "задним двором России", отмечая, что не только западные СМИ, но и лидеры позволяют себе неприемлемые высказывания.

В свою очередь пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал подобные утверждения информационной войной и подчеркнул, что Казахстан — суверенное государство.