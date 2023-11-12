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Лавров рассказал о территориальных намерениях ЕС
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Евросоюз не скрывает своих намерений сдерживать и выталкивать Россию из Центральной Азии и Закавказья, но его попытки тщетны, подчеркнул глава МИД России Сергей Лавров. "Евросоюз... ПРАЙМ, 12.11.2023
новости, в мире, россия, европа, сергей лавров
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Евросоюз не скрывает своих намерений сдерживать и выталкивать Россию из Центральной Азии и Закавказья, но его попытки тщетны, подчеркнул глава МИД России Сергей Лавров.
"Евросоюз не скрывает своих намерений нас всячески сдерживать, выталкивать из Центральной Азии, Закавказья. Это не получится. Мы здесь исторически, никуда не исчезнем. Наши партнеры, союзники это прекрасно знают", — сказал Лавров в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, видео ответа опубликовано в его телеграм-канале.
Более того, Лавров подверг критике высказывания насчет того, что Казахстан является "задним двором России", отмечая, что не только западные СМИ, но и лидеры позволяют себе неприемлемые высказывания.
В свою очередь пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал подобные утверждения информационной войной и подчеркнул, что Казахстан — суверенное государство.