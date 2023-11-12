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Разрешение украинского конфликта может пойти по корейскому сценарию, в соответствии с которым Украине придется признать потерянные территории хотя бы на время, считает отставной... ПРАЙМ, 12.11.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Разрешение украинского конфликта может пойти по корейскому сценарию, в соответствии с которым Украине придется признать потерянные территории хотя бы на время, считает отставной адмирал ВМС США и экс-главком НАТО Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg.
"Вероятно, будет необходимо согласиться по крайней мере на время с тем, что под контролем России находится Крым и сухопутный мост к полуострову", — рассказал он.
Кроме того, Ставридис отметил, что такой исход будет неприятен ни Киеву, ни Западу, но все же это является обязательным условием завершения конфликта. Он также сравнил украинский конфликт с Южной Кореей в 1950-х годах и отметил, что Киев не может рассчитывать на полную победу.
Ранее американский экс-разведчик ВС Скотт Риттер писал своей статье для издания Consortium News, что Россия может освободить еще пять украинских территорий.