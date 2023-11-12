МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Разрешение украинского конфликта может пойти по корейскому сценарию, в соответствии с которым Украине придется признать потерянные территории хотя бы на время, считает отставной адмирал ВМС США и экс-главком НАТО Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg. Еще пять. В США рассказали о будущих приобретениях России

"Вероятно, будет необходимо согласиться по крайней мере на время с тем, что под контролем России находится Крым и сухопутный мост к полуострову", — рассказал он.

Кроме того, Ставридис отметил, что такой исход будет неприятен ни Киеву, ни Западу, но все же это является обязательным условием завершения конфликта. Он также сравнил украинский конфликт с Южной Кореей в 1950-х годах и отметил, что Киев не может рассчитывать на полную победу.

Ранее американский экс-разведчик ВС Скотт Риттер писал своей статье для издания Consortium News, что Россия может освободить еще пять украинских территорий.