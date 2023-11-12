МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Украина должна понять, что победить Россию невозможно, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Спикер палаты представителей США представил план предотвращения "шатдауна"

"Им нужно понять, победить Россию невозможно", — заявил пресс-секретарь президента России в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его телеграм-канале.

Песков также добавил, что западные страны все больше показывают признаки усталости от украинского конфликта и нежеланием предоставлять Киеву военную помощь.

Кроме того, пресс-секретарь подчеркнул, что Украина готова "плясать перед Западом любые танцы, только бы что-то выпросить". По его мнению, Зеленский все отчетливее видит растущую раздраженность Запада.