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2023
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Киеву пора признать непобедимость России, заявил Песков
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Украина должна понять, что победить Россию невозможно, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Им нужно понять, победить Россию невозможно", — заявил... ПРАЙМ, 12.11.2023
новости, в мире, россия, украина, конфликт на украине
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Украина должна понять, что победить Россию невозможно, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Им нужно понять, победить Россию невозможно", — заявил пресс-секретарь президента России в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его телеграм-канале.
Песков также добавил, что западные страны все больше показывают признаки усталости от украинского конфликта и нежеланием предоставлять Киеву военную помощь.
Кроме того, пресс-секретарь подчеркнул, что Украина готова "плясать перед Западом любые танцы, только бы что-то выпросить". По его мнению, Зеленский все отчетливее видит растущую раздраженность Запада.