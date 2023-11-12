МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. ООН более неработоспособна, а Совет безопасности не может добиться никаких результатов, поэтому системы членства и вето должны быть изменены, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Эрдоган раскритиковал Запад за его отношение к ситуации в Газе

"ООН сегодня стала неработоспособной. Иными словами, даже Совет Безопасности ООН сейчас не может добиться никаких результатов. Если один член Совета ведет себя там неправильно, то ничего не происходит… Организация Объединенных Наций должна быть пересмотрена, ее несправедливая структура должна быть изменена, и она должна получить функциональную и даже сдерживающую структуру с санкционной силой, чтобы предотвратить распад и исчезновение ООН в конце концов", — отметил турецкий президент журналистам по возвращении из Эр-Рияда, где проходил саммит Организации исламского сотрудничества.

Эрдоган подчеркнул, что Турция в очередной раз убедилась в "недееспособности и слепоте" ООН и что они игнорируют массовую гибель мусульман. По его словам, мировая система несправедлива, а будущее мира не должно зависеть от пяти постоянных членов СБ ООН, которые имеют право вето.

Ранее президент Турции назвал позицию Западных стран по отношению к ситуации в секторе Газа проявлением трусости и бессовестности.