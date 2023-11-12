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Лавров назвал "игрой" активизацию заявлений ЕС о членстве Украины
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Участившиеся заявления лидеров Евросоюза о членстве Украины в союзе не более чем игра, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Мне кажется игрой продолжение той линии, которой... ПРАЙМ, 12.11.2023
право, общество , экономика, мировая экономика, новости, в мире, ес, украина, сербия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Участившиеся заявления лидеров Евросоюза о членстве Украины в союзе не более чем игра, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Мне кажется игрой продолжение той линии, которой Евросоюз пользовался после распада СССР, когда только политическая целесообразность была в основе тех решений, которые были приняты, когда вступали в союз, скажем, страны Балтии", — сказал министр.
Ранее Сербия в ответ на желание ЕС начать переговоры по присоединению Украины и Молдовы к союзу сказала, что "нас не забудьте, когда Украину и Молдову будете принимать".
"Ответ Брюсселя (на заявление Сербии — прим. ред.): "Вы сначала к антироссийским санкциям присоединитесь". Вот и весь экономический союз. Сейчас это чисто геополитическое упражнение: откажись от Косово, поддержи санкции против России, тогда посмотрим", — прокомментировал Лавров.