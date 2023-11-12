МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Участившиеся заявления лидеров Евросоюза о членстве Украины в союзе не более чем игра, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Сербия рассчитывает договориться с Болгарией об акцизе на российский газ

"Мне кажется игрой продолжение той линии, которой Евросоюз пользовался после распада СССР, когда только политическая целесообразность была в основе тех решений, которые были приняты, когда вступали в союз, скажем, страны Балтии", — сказал министр.

Ранее Сербия в ответ на желание ЕС начать переговоры по присоединению Украины и Молдовы к союзу сказала, что "нас не забудьте, когда Украину и Молдову будете принимать".

"Ответ Брюсселя (на заявление Сербии — прим. ред.): "Вы сначала к антироссийским санкциям присоединитесь". Вот и весь экономический союз. Сейчас это чисто геополитическое упражнение: откажись от Косово, поддержи санкции против России, тогда посмотрим", — прокомментировал Лавров.