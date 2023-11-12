МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Киев в ноябре серьезно подвел президента США Джо Байдена перед его встречей с его китайским лидером Си Цзиньпином, сообщает издание Asia Times. Байден намерен провести "жесткий разговор" с Си Цзиньпинем

"Провал наступления украинских войск против российских и признание командующего войсками "тупика" — это удар по стратегическим позициям Америки и победа для Китая", — говорится в материале.

Кроме того, автор статьи назвал неудачу Украины "козырем" Пекина против Вашингтона.

Ранее Politico рассказало, что Байден планирует провести "жесткий" разговор с главой Китая, он будет касаться вопросов про Россию и Иран. Издание уточнило, что президент США планирует убедить Си Цзиньпина повлиять на проводимую Тегераном политику.