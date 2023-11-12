2023-11-12T15:16:04+03:00
2023-11-12T15:16:04+03:00
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СМИ рассказали о мощном ударе Украины по США
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Киев в ноябре серьезно подвел президента США Джо Байдена перед его встречей с его китайским лидером Си Цзиньпином, сообщает издание Asia Times. "Провал наступления украинских... ПРАЙМ, 12.11.2023
новости, в мире, украина, сша, китай, конфликт на украине
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Киев в ноябре серьезно подвел президента США Джо Байдена перед его встречей с его китайским лидером Си Цзиньпином, сообщает издание Asia Times.
"Провал наступления украинских войск против российских и признание командующего войсками "тупика" — это удар по стратегическим позициям Америки и победа для Китая", — говорится в материале.
Кроме того, автор статьи назвал неудачу Украины "козырем" Пекина против Вашингтона.
Ранее Politico рассказало, что Байден планирует провести "жесткий" разговор с главой Китая, он будет касаться вопросов про Россию и Иран. Издание уточнило, что президент США планирует убедить Си Цзиньпина повлиять на проводимую Тегераном политику.