МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Озвученные в Европе предложения о принятии Украины в НАТО без Крыма и Донбасса подтверждают, что западные страны уже не считают эти территории Украиной, написал в Telegram-канале заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Захарова прокомментировала слова Борреля об Украине

"Европа бурлит. На улицах сотни тысяч людей протестуют против циничной западной поддержки насилия в Газе. Под сурдинку большой ближневосточной крови некоторые действующие и бывшие чиновники НАТО аккуратно пробрасывают новые идейки по Украине. Мол, надо ее принять в Альянс, но без Крыма и Донбасса. Стало быть, эти территории уже точно не Украина в их понимании", — пишет он.

Медведев также подчеркнул, что помимо этого, важно "идти дальше". По его словам, нужно признать, что "Одесса, и Николаев, и Киев, и практически всё остальное — никакая не Украина".

После этого, по мнению Медведева, останется "всего три шага до признания очевидного: Зеленский, который не идёт на выборы, — не президент, а узурпатор", "украинский язык — не язык, а суржик", "Украина — НЕ страна, а искусственно собранные территории".

"А что же тогда принимать в НАТО, спросите вы. Ну, можно принять город Лемберг с окрестностями (пока ещё Львовскую область), если там очень будут настаивать", — добавил он.

Кроме того, Медведев высказал идею об очередном изменении система членства в блоке, пригласив туда Израиль и Палестину, чтобы сделать вечных врагов союзниками.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Жозепа Борреля об отсутствии у Киева перспектив для победы над Москвой, высказала мнение, что "ЕС официально засчитал победу России".