МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Россия продолжает наращивание боевой мощи на Украине, новый этап конфликта становится неблагоприятным для Киева, пишет издание The Wall Street Journal. В Кремле заявили о неспособности Киева победить Россию на поле боя

"Следующий этап военных действий выглядит все более опасным для Украины. <…> Украинские высокопоставленные лица признают, что длительная война, скорее всего, будет успешной для России, которая перевела свою экономику на военные рельсы", — сообщает автор статьи.

Издание отмечает, что Россия нарастила производство внушительного количества вооружения, в том числе ударных дронов, ракет и танков, несмотря на то, что уже обладает значительными запасами оружия. По словам автора статьи, Украина испытывает острую нехватку боеприпасов, так как сильно зависит от помощи союзников.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в беседе с Economist признал тупиковой ситуацию в конфликте. Он добавил, что не надеется на "красивый прорыв ВСУ".

В Кремле не согласились с высказыванием Залужного. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что разрешение конфликта будет возможно только тогда, когда Киев признает отсутствие у него перспектив на поле боя.