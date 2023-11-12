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2023
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В США рассказали о новом этапе украинского конфликта
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Россия продолжает наращивание боевой мощи на Украине, новый этап конфликта становится неблагоприятным для Киева, пишет издание The Wall Street Journal. "Следующий этап военных... ПРАЙМ, 12.11.2023
экономика, мировая экономика, новости, в мире, россия, украина, сша, украинский конфликт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Россия продолжает наращивание боевой мощи на Украине, новый этап конфликта становится неблагоприятным для Киева, пишет издание The Wall Street Journal.
"Следующий этап военных действий выглядит все более опасным для Украины. <…> Украинские высокопоставленные лица признают, что длительная война, скорее всего, будет успешной для России, которая перевела свою экономику на военные рельсы", — сообщает автор статьи.
Издание отмечает, что Россия нарастила производство внушительного количества вооружения, в том числе ударных дронов, ракет и танков, несмотря на то, что уже обладает значительными запасами оружия. По словам автора статьи, Украина испытывает острую нехватку боеприпасов, так как сильно зависит от помощи союзников.
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в беседе с Economist признал тупиковой ситуацию в конфликте. Он добавил, что не надеется на "красивый прорыв ВСУ".
В Кремле не согласились с высказыванием Залужного. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что разрешение конфликта будет возможно только тогда, когда Киев признает отсутствие у него перспектив на поле боя.