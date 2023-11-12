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В Финляндии раскрыли причину запрета въезда из России на велосипедах
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Финские пограничники ограничили въезд из России на велосипедах на трех пропускных пунктах из-за участившихся случаях прибытия из России граждан третьих стран, запрашивающих... ПРАЙМ, 12.11.2023
право, общество , новости, в мире, финляндия, кпп, запрет, въезд
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ХЕЛЬСИНКИ, 12 ноя — ПРАЙМ. Финские пограничники ограничили въезд из России на велосипедах на трех пропускных пунктах из-за участившихся случаях прибытия из России граждан третьих стран, запрашивающих убежище, сообщили в Пограничной службе Юго-Восточной Финляндии.
"Нелегальные иммигранты все чаще пытались въехать в Финляндию на велосипедах. За последнюю неделю таких случаев было около 30. Это явно растущее явление… Когда было замечено, что велосипедистов становится все больше, было решено бороться с этим явлением", — сообщил заместитель командующего юго-восточной погранслужбой Юкка Луккари.
Ранее Финляндия ввела запрет на въезд на велосипедах из России на трех юго-восточных КПП из-за возросшем количестве прибывающих граждан третьих стран без виз и документов, запрашивающих убежище в ЕС.
Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что страна готова к увеличивающемуся числу прибывающих с территории России граждан третьих стран и будет предпринимать действия в соответствии с ситуацией.
По данным финских пограничников, с августа из России прибыл 91 гражданин третьих стран, запросивших в Финляндии убежище.
На юго-востоке Финляндии находятся три крупнейших по пассажиропотоку КПП на границе с Россией.