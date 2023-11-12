ХЕЛЬСИНКИ, 12 ноя — ПРАЙМ. Финские пограничники ограничили въезд из России на велосипедах на трех пропускных пунктах из-за участившихся случаях прибытия из России граждан третьих стран, запрашивающих убежище, сообщили в Пограничной службе Юго-Восточной Финляндии. В Финляндии запретили въезд в страну на велосипедах из России

"Нелегальные иммигранты все чаще пытались въехать в Финляндию на велосипедах. За последнюю неделю таких случаев было около 30. Это явно растущее явление… Когда было замечено, что велосипедистов становится все больше, было решено бороться с этим явлением", — сообщил заместитель командующего юго-восточной погранслужбой Юкка Луккари.

Ранее Финляндия ввела запрет на въезд на велосипедах из России на трех юго-восточных КПП из-за возросшем количестве прибывающих граждан третьих стран без виз и документов, запрашивающих убежище в ЕС.

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что страна готова к увеличивающемуся числу прибывающих с территории России граждан третьих стран и будет предпринимать действия в соответствии с ситуацией.

По данным финских пограничников, с августа из России прибыл 91 гражданин третьих стран, запросивших в Финляндии убежище.

На юго-востоке Финляндии находятся три крупнейших по пассажиропотоку КПП на границе с Россией.