МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Украине нужна военная помощь, а не призывы и предложения отказаться от территорий, написал в своем аккаунте в X советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Зеленский дорого заплатит за войну со своими генералами, пишет Asia Times

"Мне "нравятся" периодические странные предложения по разрешению конфликта на Украине. Например, что Украина якобы могла бы вступить в НАТО…по частям. Однако решением может быть только масштабная военно-технологическая помощь Украине", — прокомментировал предложение Подоляк.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс фон Расмуссен предложил принять Украину в альянс без новых территорий России.

Заместитель руководителя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя это предложение, отметил, что такие идеи означают, что в их понимании (коллективного Запада — прим. ред.) уже не являются частью Украины.