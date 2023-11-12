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В офисе Зеленского оценили предложение отказаться от части территорий
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Украине нужна военная помощь, а не призывы и предложения отказаться от территорий, написал в своем аккаунте в X советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк... ПРАЙМ, 12.11.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Украине нужна военная помощь, а не призывы и предложения отказаться от территорий, написал в своем аккаунте в X советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
"Мне "нравятся" периодические странные предложения по разрешению конфликта на Украине. Например, что Украина якобы могла бы вступить в НАТО…по частям. Однако решением может быть только масштабная военно-технологическая помощь Украине", — прокомментировал предложение Подоляк.
Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс фон Расмуссен предложил принять Украину в альянс без новых территорий России.
Заместитель руководителя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя это предложение, отметил, что такие идеи означают, что в их понимании (коллективного Запада — прим. ред.) уже не являются частью Украины.