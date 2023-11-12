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На Украине возмутились статьями СМИ о "Северных потоках"
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В Киеве возмутились материалом статьи Washington Post о координации подрыва "Северных потоков" украинским военным, заявил в видео на своем Youtube-канале бывший советник Леонида... ПРАЙМ, 12.11.2023
право, общество , новости, в мире, украина, киев, северные потоки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. В Киеве возмутились материалом статьи Washington Post о координации подрыва "Северных потоков" украинским военным, заявил в видео на своем Youtube-канале бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
По словам Соскина, материал WP о координации подрыва газопроводов "Северный поток" украинским полковником Романом Червинским не соответствует действительности, так как Украина не в состоянии организовать и провести подобную операцию. Также он отметил, что публикации, где упоминается главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, создаются для его дискредитации.
Ранее первый зампред комитета по международным делам Алексей Чепа заявил, что США и НАТО, обвиняя украинского полковника в координации атаки на газопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2", хотят снять с себя ответственность за причастность к этому теракту.
Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин отметил, что "подрыв "Северных потоков" без логистической и оперативной наводки ЦРУ и британских спецслужб был нереален".