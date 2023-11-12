МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Экземпляр меню с "Титаника" продали на аукционе за 84 тысячи фунтов стерлингов (около 102,6 тысячи долларов США) в Великобритании, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на аукционный дом Henry Aldridge & Son. В Женеве продали самый крупный в истории аукционов голубой бриллиант

Согласно фотографии лота на сайте аукционного дома, на борту легендарного судна подавались консоме "Ренессанс", крем-суп из спаржи, лосось под голландским соусом, молодая рыба, говяжья вырезка по-викториански, голуби "а-ля Годар", молодой барашек под мятным соусом, жареный цыпленок под хлебным соусом, говяжье филе под соусом из хрена, зеленый горошек, пюре из пастернака, вареный рис, картофель "Анна", отварной молодой картофель, мясо кряквы под соусом из портвейна, салат, пудинг "Виктория", абрикосы "Бурдалу", а также французское мороженое.

Отмечается, что все перечисленные блюда подавались 11 апреля 1912 года после того, как лайнер покинул ирландский Квинстаун.

Британский пароход "Титаник", считавшийся крупнейшим пассажирским судном в мире, 14 апреля 1912 года столкнулся с айсбергом во время своего первого рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк и затонул спустя 2 часа 40 минут. Погибли около 1,5 тысячи человек. Обломки "Титаника" были обнаружены в сентябре 1985 года примерно в 350 морских милях от берега канадского острова Ньюфаундленд на глубине около четырех километров.