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В ВСУ признали нехватку боеприпасов и живой силы, пишет СМИ
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Украинские солдаты пожаловались на нехватку боеприпасов и личного состава, из-за чего на передовые позиции приходится направлять экипажи бронетехники и операторов БПЛА, сообщает... ПРАЙМ, 12.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Украинские солдаты пожаловались на нехватку боеприпасов и личного состава, из-за чего на передовые позиции приходится направлять экипажи бронетехники и операторов БПЛА, сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на военнослужащего 47-1 механизированной бригады ВСУ.
В статье также приводится оценка постоянного представителя США при НАТО Дугласа Льюта, заявившего изданию, что не существует "серебряной пули", способной в краткосрочной перспективе изменить ситуацию в конфликте на Украине, которую он охарактеризовал как "патовую".
Ранее о тупике в конфликте заявил в интервью для журнала Economist главком ВСУ Валерий Залужный. Комментируя его слова, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что конфликт не зашел в тупик, поскольку Россия продолжает последовательное проведение СВО, все цели которой должны быть выполнены.
Ранее генерал ВСУ отметил, что Украине нужен президент с "опытом де Голля", который справится с коррупцией и переведет страну на военные рельсы.