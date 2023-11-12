МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Украинские солдаты пожаловались на нехватку боеприпасов и личного состава, из-за чего на передовые позиции приходится направлять экипажи бронетехники и операторов БПЛА, сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на военнослужащего 47-1 механизированной бригады ВСУ. Боррель признал, что Украина не победит

В статье также приводится оценка постоянного представителя США при НАТО Дугласа Льюта, заявившего изданию, что не существует "серебряной пули", способной в краткосрочной перспективе изменить ситуацию в конфликте на Украине, которую он охарактеризовал как "патовую".

Ранее о тупике в конфликте заявил в интервью для журнала Economist главком ВСУ Валерий Залужный. Комментируя его слова, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что конфликт не зашел в тупик, поскольку Россия продолжает последовательное проведение СВО, все цели которой должны быть выполнены.

Ранее генерал ВСУ отметил, что Украине нужен президент с "опытом де Голля", который справится с коррупцией и переведет страну на военные рельсы.