ХЕЛЬСИНКИ, 13 ноя — ПРАЙМ. Лица третьих стран, пребывающие из России без виз и документов на финскую границу, нарушали правила езды на велосипедах, сообщил заместитель командующего пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари. В Финляндии раскрыли причину запрета въезда из России на велосипедах

"В прошлом люди, пересекавшие границу на велосипедах, использовали их для коротких местных поездок. Теперь люди пытались пересечь границу без необходимых бумаг, без работающих велосипедных фонарей и шлемов", — приводит слова Луккари общественная телерадиовещательная корпорация Yle.

С 9 ноября Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии ограничила въезд через три КПП на велосипедах из-за участившихся случаев прибытия из России граждан третьих стран без виз и документов и запрашивающих убежище. Ранее похожая ситуация наблюдалась в конце 2015 и в начале 2016 года, когда на северных пунктах пересечения финско-российской границы на велосипедах прибывали лица из третьих стран, в основном из Африки и Ближнего Востока и запрашивали убежище в Финляндии.

С начала августа в Финляндию из России прибыло 110 человек из третьих стран, без виз и документов, запросивших в Финляндии убежище, что значительно больше обычного.

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что страна готова к увеличивающемуся числу прибывающих с территории России граждан третьих стран и будет предпринимать действия в соответствии с ситуацией.

На юго-востоке Финляндии находятся три крупнейших по пассажиропотоку КПП на границе с Россией.