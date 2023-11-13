Yle: лица третьих стран въезжали в Финляндию на велосипедах без фонарей и шлемов
ХЕЛЬСИНКИ, 13 ноя — ПРАЙМ. Лица третьих стран, пребывающие из России без виз и документов на финскую границу, нарушали правила езды на велосипедах, сообщил заместитель командующего пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари.
"В прошлом люди, пересекавшие границу на велосипедах, использовали их для коротких местных поездок. Теперь люди пытались пересечь границу без необходимых бумаг, без работающих велосипедных фонарей и шлемов", — приводит слова Луккари общественная телерадиовещательная корпорация Yle.
С 9 ноября Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии ограничила въезд через три КПП на велосипедах из-за участившихся случаев прибытия из России граждан третьих стран без виз и документов и запрашивающих убежище. Ранее похожая ситуация наблюдалась в конце 2015 и в начале 2016 года, когда на северных пунктах пересечения финско-российской границы на велосипедах прибывали лица из третьих стран, в основном из Африки и Ближнего Востока и запрашивали убежище в Финляндии.
С начала августа в Финляндию из России прибыло 110 человек из третьих стран, без виз и документов, запросивших в Финляндии убежище, что значительно больше обычного.
Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что страна готова к увеличивающемуся числу прибывающих с территории России граждан третьих стран и будет предпринимать действия в соответствии с ситуацией.
На юго-востоке Финляндии находятся три крупнейших по пассажиропотоку КПП на границе с Россией.
https://1prime.ru/global/20231113/842250520.html