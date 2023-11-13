МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Однополярный мир рухнул, а Путин вернул России статус сверхдержавы, заявил профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер во время выступления Centre for Independent Studies. Песков раскрыл цель "дружбы" стран Запада

"Однополярный мир рухнул, мы живем в многополярном мире, где теперь три сверхдержавы: США, Китай и Россия", отметил он, добавив, что Путин, став президентом в 2000 году, вдохнул новую жизнь в Россию.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что человечеству нужен новый миропорядок, а США помогут его создать. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывание главы Соединенных Штатов, отметил, что Россия поддерживает необходимость нового миропорядка, но основанном на международном праве, взаимном уважении, взаимовыгоде и невмешательстве во внутренние дела.

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