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Однополярный мир рухнул, а Путин вернул России статус сверхдержавы, заявил профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер во время выступления Centre for Independent... ПРАЙМ, 13.11.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Однополярный мир рухнул, а Путин вернул России статус сверхдержавы, заявил профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер во время выступления Centre for Independent Studies.
"Однополярный мир рухнул, мы живем в многополярном мире, где теперь три сверхдержавы: США, Китай и Россия", отметил он, добавив, что Путин, став президентом в 2000 году, вдохнул новую жизнь в Россию.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что человечеству нужен новый миропорядок, а США помогут его создать. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывание главы Соединенных Штатов, отметил, что Россия поддерживает необходимость нового миропорядка, но основанном на международном праве, взаимном уважении, взаимовыгоде и невмешательстве во внутренние дела.
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