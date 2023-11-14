ПЕКИН, 14 ноя — ПРАЙМ. Предстоящая встреча китайского лидера Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена будет иметь положительное влияние и принесет стабильность мировой экономике в условиях серьезных рисков, сообщила китайская газета Global Times. США и Китай впервые за годы обсудят контроль над вооружениями, пишет WSJ

Председатель КНР Си Цзиньпин 14-17 ноября посетит Сан-Франциско, где примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), а 15 ноября проведет первые за год переговоры с Джо Байденом.

По словам издания, главам двух государств необходимо решить достаточно сложный и неотложный комплекс двусторонних и мировых проблем. Основное внимание будет уделено вопросу стабилизации связей между двумя крупнейшими экономиками и преодолению глобального кризиса.

По данным аналитиков, опрошенных изданием, встреча лидеров Китая и США станет важным свидетельством совместных усилий по преодолению разногласий и стабилизации отношений. "Китай и США являются стабилизаторами и двигателями мировой экономики, поэтому встреча лидеров двух стран, несомненно, привнесет позитив и стабильность в мировую экономику на фоне периода глубоких понижательных рисков", — заявила газете научный сотрудник Научно-исследовательского финансового института "Чунъян" при Народном университете Китая Лю Ин.

Эксперт также заметила, что в рамках встречи могут быть достигнуты определенные соглашения в экономической и финансовой областях.

Китай на саммите АТЭС подтвердит свою поддержку открытости и взаимовыгодного сотрудничества как в региональном, так и в глобальном масштабе, а также выступит против торгового протекционизма, заключила аналитик.