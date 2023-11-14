Tiffany & Co. и художник Дэниэл Аршам создали серию украшений с покемонами
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Ювелирная компания Tiffany & Co. представила новую серию украшений с покемонами, созданную совместно с художником Дэниэлом Аршамом, следует из сообщения на официальном сайте компании.
"Вселенная Покемонов встретится с миром Тиффани в легендарном сотрудничестве с современным художником Дэниэлом Аршамом. Новая капсульная коллекция будет доступна для покупки в течение ограниченного времени с 9 часов утра 29 ноября", — сказано в сообщении компании.
Коллекция включает девять разнообразных вариаций подвесок и колье из оксидированного стерлингового серебра с шестью культовыми покемонами: Пикачу, Чармандер, Сквиртл, Джигглипуф, Кубон или Мью.
Подвеска Пикачу изготовлена из 18-каратного золота с бриллиантовыми вставками и представлена в двух размерах. Маленький Пикачу стоит 990 долларов, а большой — около 29 000 тысяч долларов. Украшения упакованы в специальные коробочки с символикой бренда.
Коллекция The Tiffany x Arsham Studio x Pokémon появится в магазинах Tiffany & Co. в Нью-Йорке и Токио, а также на официальном сайте.
Художник Дэниэл Аршам отметил, что эта коллекция является сочетанием поп-культуры и ювелирного искусства. Она создана в качестве отсылки к предыдущим проектам художника и призвана передать ощущение культурного постоянства.
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