АНКАРА, 14 ноя — ПРАЙМ. Турция приступает к "дипломатической атаке" с целью достижения прекращения огня и проведения переговоров по урегулированию ситуации в Газе, сообщила газета Yeni Şafak. Турция попросила США не лезть в палестино-израильский конфликт, пишут СМИ

"Турция, продолжающая свои инициативы по прекращению Израилем массовых убийств и возвращению Палестины к границам 1967 года, начинает вторую дипломатическую атаку. Президент Тайип Эрдоган и министр иностранных дел Хакан Фидан ускорят "телефонную дипломатию" для достижения решения в регионе. Турция проведет переговоры с лидерами с целью прекращения израильской оккупации и установления прочного мира путем создания независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Анкара будет работать над созданием "стола мира" после достижения постоянного прекращения огня", — передает издание.

Ранее в администрации турецкого лидера отметили, что Эрдоган планирует на этой неделе обратиться к "телефонной дипломатии" и провести переговоры с лидерами стран, возможно, и с президентом России Владимиром Путиным, с целью обсудить урегулирование ситуации в Газе.

По данным газеты, особое внимание будет уделено странам, воздержавшимся в Генеральной Ассамблее ООН от голосования по ситуации на Ближнем Востоке.

"Тщательному изучению будут подвергнуты такие страны, как Австралия, Албания, Болгария, Замбия, Камерун, Украина, Финляндия, Эстония, Эфиопия. Все они будут опрошены по очереди. Африканские страны станут первыми, с кем будет проведена дипломатическая работа. Помимо телефонных разговоров, будут проводиться и личные встречи", — заключила газета.