БРЮССЕЛЬ, 14 ноя — ПРАЙМ. Ситуация на местах в конфликте на Украине "сложная", поэтому с главами минобороны стран Евросоюза необходимо обсудить положение дел, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В НАТО признали, что помогать Киеву становится все сложнее

"На полях сражения сложилась сложная ситуация, поэтому сейчас еще важнее сделать нашу помощь более устойчивой и наращивать ее", — отметил генсек перед началом в Брюсселе совместного заседания с главами минобороны стран Евросоюза.

По словам Столтенберга, Киев должен самостоятельно определить, на каких условиях вести переговоры и заключать мирное соглашение с Россией. Столтенберг подчеркнул, что НАТО несет ответственность за поддержку Украины.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие оружие для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.