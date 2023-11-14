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В НАТО признали "сложную" ситуацию в конфликте на Украине
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Ситуация на местах в конфликте на Украине "сложная", поэтому с главами минобороны стран Евросоюза необходимо обсудить положение дел, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс... ПРАЙМ, 14.11.2023
общество , новости, в мире, украина, ес, нато
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 14 ноя — ПРАЙМ. Ситуация на местах в конфликте на Украине "сложная", поэтому с главами минобороны стран Евросоюза необходимо обсудить положение дел, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"На полях сражения сложилась сложная ситуация, поэтому сейчас еще важнее сделать нашу помощь более устойчивой и наращивать ее", — отметил генсек перед началом в Брюсселе совместного заседания с главами минобороны стран Евросоюза.
По словам Столтенберга, Киев должен самостоятельно определить, на каких условиях вести переговоры и заключать мирное соглашение с Россией. Столтенберг подчеркнул, что НАТО несет ответственность за поддержку Украины.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие оружие для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.