МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Миллионы британских семей вынуждены отключать от сети холодильники и морозильные камеры, чтобы сэкономить деньги из-за высоких тарифов на коммунальные услуги, передает издание Guardian. МВФ: Великобритания покажет худшие показатели среди стран G7 в 2023 году

"Около двух миллионов британских семей вынуждены отключать холодильник или морозильную камеру, чтобы сэкономить деньги", — сообщается в статье.

По данным издания, в мае почти миллион семей попали в такую ситуацию, так как кризис и увеличение стоимости жизни бьет по людям с низкими доходами. Четыре из пяти семей, получающих социальные выплаты, ограничивают себя в покупках продуктов питания, отоплении и одежде.

"Согласно последнему исследованию кризиса стоимости жизни, проведенного благотворительной организацией Joseph Rowntree Foundation (проводит и финансирует исследования, направленные на решение проблемы бедности в Великобритании — ред.), в октябре четверть (2,8 миллиона) британских домохозяйств с низким уровнем дохода влезла в долги, чтобы оплатить продукты питания, треть продала имущество, чтобы получить деньги, а каждая шестая семья воспользовалась услугами общественных "теплых помещений", — отмечает Guardian.

Издание предполагает, что в апреле 2024 года власти Великобритании намерены заморозить размер пособий для населения трудоспособного возраста, что обогатит казну, но заставит около девяти миллионов домохозяйств потерять около 460 фунтов от ежемесячного дохода.

В мае 2023 года управление финансового надзора Великобритании заявляло, что число британских граждан, испытывающих трудности с выплатами по ЖКХ, выросло с 7,8 миллиона человек в прошлом мае до 10,9 миллиона в январе 2023 года, что составляет 21 процент от населения страны.