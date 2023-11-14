МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. США в сентябре увеличили импорт платины из России более чем втрое, следует из анализа РИА Новости данных американской таможни. Венгрия не снизит закупки нефти из России из-за роста платы за транзит

Так, поставки платины из России выросли в 3,4 раза в годовом выражении — до 111,5 миллиона долларов, что стало максимумом с марта текущего года. Такая динамика позволила России стать вторым крупнейшим поставщиком этого драгоценного металла в США в начале осени.

Главным экспортер платины в США — Южная Африкам — сократила продажи в годовом выражении на 26% — до 276,2 миллиона долларов. Тройку лидеров замыкает Германия, поставки из которой снизились в 2,7 раза — до 81,5 миллиона долларов. Среди ведущих экспортеров платины в США также есть Бельгия (24,8 миллиона долларов) и Южная Корея (24,7 миллиона долларов).

При этом всего за девять месяцев США закупили у России этого драгоценного металла на 976,8 миллиона долларов, что меньше прошлогоднего показателя на 18%.