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США ввели новые санкции против ХАМАС
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Соединенные Штаты ввели новые ограничения против высокопоставленных лиц палестинского движения ХАМАС, а также иранских механизмов финансирования палестинских группировок, заявило... ПРАЙМ, 14.11.2023
экономика, новости, в мире, санкции, сша, палестина, хамас
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 14 ноя — ПРАЙМ. Соединенные Штаты ввели новые ограничения против высокопоставленных лиц палестинского движения ХАМАС, а также иранских механизмов финансирования палестинских группировок, заявило Министерство финансов США.
"Это решение вводит санкции против ключевых официальных лиц ХАМАС и механизмов, с помощью которых Иран оказывает поддержку ХАМАС и палестинскому "Исламскому джихаду", — сказано в заявлении министерства.
Великобритания также присоединилась к санкциям США. В санкционный список попал экс-глава МИД Палестины, один из основателей движения, Махмуд аз-Захар.