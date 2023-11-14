ВАШИНГТОН, 14 ноя — ПРАЙМ. Соединенные Штаты ввели новые ограничения против высокопоставленных лиц палестинского движения ХАМАС, а также иранских механизмов финансирования палестинских группировок, заявило Министерство финансов США. В ХАМАС рассказали, кто "управляет войной"

"Это решение вводит санкции против ключевых официальных лиц ХАМАС и механизмов, с помощью которых Иран оказывает поддержку ХАМАС и палестинскому "Исламскому джихаду", — сказано в заявлении министерства.

Великобритания также присоединилась к санкциям США. В санкционный список попал экс-глава МИД Палестины, один из основателей движения, Махмуд аз-Захар.