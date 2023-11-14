БЕРЛИН, 14 ноя — ПРАЙМ. Правительство Германии окажет компании Siemens Energy, выделяемую из бюджета, финансовую помощь в объёме 7,5 миллиарда евро, сообщает издание Welt со ссылкой на министерство экономики страны. Siemens объяснил свое сотрудничество с Россией по АЭС в Венгрии

"Федеральное правительство поддержит энерготехнический концерн Siemens Energy гарантией на сумму в 7,5 миллиарда евро", — сообщает издание. Это станет половиной гарантий на сумму до 15 миллиардов евро, вторую часть которой предоставит ряд банков и других участников переговоров.

Отмечается, что правительство выполнит свое обещание лишь в случае соблюдения всеми сторонами согласованных условий. По данным Welt, 2 миллиарда евро Siemens Energy может выручить через продажу своей индийской дочерней компании.

В конце октября появились сообщения о том, что компания ведет переговоры с правительством Германии о предоставлении ей финансовой поддержки, поскольку из-за убытков компании будет сложно получить гарантии от банков. В частности, по данным журнала Spiegel, компания обсуждала гарантии на сумму до 15 миллиардов евро.

Затем Siemens Energy сообщили, что оценивает разные меры по укреплению своего баланса и ведет предварительные переговоры с различными заинтересованными сторонами, включая банковских партнеров и правительство Германии, чтобы привлечь дополнительный объем гарантий, необходимых для обеспечения ожидаемого сильного роста заказов.