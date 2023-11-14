2023-11-14T19:45:00+03:00
2023-11-14T19:46:33+03:00
2023-11-14T19:45:00+03:00
2023
https://1prime.ru/global/20231114/842267690.html
"Я не астролог". Боррель не стал отвечать о целях ЕС на Украине
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель не стал отвечать журналистам на вопросы о целях ЕС на Украине и дальнейших действиях ЕС по поддержке Киева. "Я не астролог, я не могу... ПРАЙМ, 14.11.2023
общество , экономика, мировая экономика, новости, в мире, ес, украина, жозеп боррель, помощь украине
https://cdnn.1prime.ru/images/84226/76/842267662.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84226/76/842267662.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84226/76/842267661.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84226/76/842267661.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84226/76/842267649.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84226/76/842267649.jpg
https://1prime.ru/world/20231114/842267550.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 14 ноя — ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель не стал отвечать журналистам на вопросы о целях ЕС на Украине и дальнейших действиях ЕС по поддержке Киева.
"Я не астролог, я не могу предсказать, что произойдет в США. Откровенно говоря, я не хочу предсказывать, что может или не может произойти, если, если, если… Я не хочу гадать, что будет, если, я знаю, что нам необходимо делать сегодня, и завтра, и на следующей неделе, и в следующем месяце. У меня очень много дел, у меня нет времени на спекуляции", — заявил он.
Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель не ответил на вопрос журналистов, что планирует делать ЕС в случае сокращения поддержки Киева со стороны США.
ТАкже он выразил надежду, что гарантии безопасности для Украины будут представлены на саммите ЕС в декабре.