БРЮССЕЛЬ, 14 ноя — ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель не стал отвечать журналистам на вопросы о целях ЕС на Украине и дальнейших действиях ЕС по поддержке Киева. Боррель надеется, что Венгрия разблокирует транш помощи Украине

"Я не астролог, я не могу предсказать, что произойдет в США. Откровенно говоря, я не хочу предсказывать, что может или не может произойти, если, если, если… Я не хочу гадать, что будет, если, я знаю, что нам необходимо делать сегодня, и завтра, и на следующей неделе, и в следующем месяце. У меня очень много дел, у меня нет времени на спекуляции", — заявил он.

Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель не ответил на вопрос журналистов, что планирует делать ЕС в случае сокращения поддержки Киева со стороны США.

ТАкже он выразил надежду, что гарантии безопасности для Украины будут представлены на саммите ЕС в декабре.