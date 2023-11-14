МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Министры стран Африки считают, что санкции "Большой семерки" на российские алмазы пагубно скажутся на африканских странах-производителях данных драгоценных камней, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на слова главы Кимберлийского процесса Ахмеда бин Сулайема. Минфин обвинил Запад в создании картели на рынке алмазов

В октябре премьер Бельгии Александр де Кроо заявлял, что ЕС и G7 "близки" к созданию системы, которая позволит ввести санкции против российских алмазов.

"Сулайем сказал, что преобладающее мнение африканских министров на недавней встрече в рамках Кимберлийского процесса "состояло в том, что предложенная Бельгией схема "накажет" африканские страны-производители алмазов, причинив им непоправимый вред", — пишет Рейтер.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в понедельник заявил, что надеется представить свое предложение по 12-му пакету антироссийских санкций уже на этой неделе, он включит новые списки персональных ограничений, а также новые экспортные санкции, в том числе в отношении алмазов. Как сказал Боррель в интервью изданию Financial Times, ЕС заручился необходимой поддержкой от G7 касательно запрета на алмазы из России по итогам встречи глав МИД "семерки" в Японии. При этом крупнейшие мировые представители алмазного рынка во время недавней приватной презентации в США планируемых мер механизм ограничений не одобрили. В Минфине назвали последствия санкций против российских алмазов

Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявлял, что санкции на алмазы из РФ могут привести к ускоренному замещению на рынке природных камней синтетикой, что несет риски для добывающих стран.

Кимберлийский процесс объединяет свыше 80 стран. Организация была создана в 2000 году и названа по имени города Кимберли в ЮАР, где прошла первая конференция по борьбе с так называемыми "кровавыми алмазами" — нелегально добытыми драгоценными камнями, средства от продажи которых направляются на финансирование региональных конфликтов и террористических группировок.