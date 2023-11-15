МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Забастовка польских перевозчиков на границе с Украиной наносит серьезный ущерб экономике государства, сообщает издание "Страна.ua". Польша расколота. Потеряет ли Украина заклятого друга

По данным издания, контрагенты за рубежом отказываются от услуг украинских компаний.

Как отметил глава Ассоциации международных перевозчиков Украины Владимир Балин, слова которого приводит "Страна.ua", забастовка продлится еще несколько недель, что приведет к серьезным убыткам.

"Это катастрофа. Если забастовка продлится еще несколько недель, финансовый год для нас уже можно считать закрытым, так как с середины декабря начнется традиционное рождественское затишье в Европе", — сказал Балин.

Эксперт добавил, что украинские перевозчики вынуждены ехать в обход польской границы, в частности, через Румынию и Венгрию.

Продолжение забастовки негативно скажется на экспорте и импорте Украины, а также приведет к перебоям в поставках товаров, их подорожанию и огромными убытками как для перевозчиков и их заказчиков, так и для украинской экономики в целом, заключил эксперт.

Ранее польские перевозчики заблокировали движение фур на границе с Украиной.