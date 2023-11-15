МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Западные страны долго ужасались изображениям Мариуполя со времен битвы за город, однако изображения Газы выглядят еще более устрашающе, поэтому они превратились в мощный инструмент для критически настроенных против Запада стран, пишет издание Figaro. США предупредили Израиль об ответственности за защиту мирных людей в Газе

По словам автора статьи Рено Жирара, победа Израиля в Газе еще не гарантирована, но уже очевидно поражение Соединенных Штатов в "психологической войне". Огромное число жертв среди гражданского населения в Газе вызывает возмущение в странах Глобального Юга, которые обвиняют США в поставке Израилю бомб.

"Изображения Газы, поскольку они заслонили недавно доминировавшие в западном медиа-пространстве фото Мариуполя, теперь уже точно становятся своего рода оружием для настроенных против Запада стран. Они позволяют этим странам обвинять Запад в лицемерии и политике двойных стандартов. И при передаче Израилю оружия, и при наложении международных санкций на "незападные" страны", — поясняет Жирар.

По мнению издания, вмешательство США в палестино-израильский конфликт было неожиданно на руку России, так как нормальный процесс передачи вооружения и финансирование Киева был нарушен.

2 ноября Палата представителей проголосовала за военную помощь Израилю в размере 14,3 миллиарда долларов. Но эта же палата конгресса США отказалась выделить Украине в четыре раза более весомую помощь, чего требовал Белый дом.

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.

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