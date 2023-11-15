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В Ливане назвали способ остановить агрессию в секторе Газа
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Заместитель генсека ливанского движения "Хезболлах" Наим Касем заявил, что прекращение агрессии в Газе может быть достигнуто путем атак на США, передает испанское издание Mundo... ПРАЙМ, 15.11.2023
общество , новости, в мире, сша, израиль, ливан, палестина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Заместитель генсека ливанского движения "Хезболлах" Наим Касем заявил, что прекращение агрессии в Газе может быть достигнуто путем атак на США, передает испанское издание Mundo.
По словам Касема, на Ближнем Востоке существует альянс "ось сопротивления", к которому принадлежат Иран, Ирак, Сирия, Ливан, Йемен и Палестина. Этот альянс не имеет главы, и каждый его участник решает самостоятельно, как помочь Газе. В противовес этому альянсу стоит альянс США, Франции, Германии, Великобритании и Израиля.
Касем считает, что атака на США может быть ключом к остановке агрессии против Газы. "США поддерживают эти массовые убийства, и именно поэтому атака на США имеет ключевое значение для прекращения агрессии против Газы", — отметил Касем.