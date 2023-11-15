2023-11-15T13:11:00+03:00
2023-11-15T13:29:26+03:00
2023-11-15T13:11:00+03:00
2023
https://1prime.ru/global/20231115/842273673.html
Генерал ФСБ назвал возможные пути развития войны Израиля с ХАМАС
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Конфликт на Ближнем Востоке не ограничится противостоянием между Израилем и палестинским движением ХАМАС, заявил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в беседе с... ПРАЙМ, 15.11.2023
общество , новости, в мире, израиль, ливан, палестина
https://cdnn.1prime.ru/images/84220/58/842205889.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84220/58/842205889.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84220/58/842205888.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84220/58/842205888.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84220/58/842205876.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84220/58/842205876.jpg
https://1prime.ru/global/20231115/842272922.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 НОЯ — ПРАЙМ. Конфликт на Ближнем Востоке не ограничится противостоянием между Израилем и палестинским движением ХАМАС, заявил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в беседе с изданием "Лента.ру".
"На ХАМАС история не завершится однозначно. Проблема ведь не в одной радикальной антисионистской группировке, а в том, что эскалация подняла на уши весь мусульманский мир. И в первую очередь речь идет о радикальных движениях, способных к осуществлению враждебных действий в отношении Израиля. Видимо, премьер-министр Биньямин Нетаньяху исходит из получаемой информации. Так что, думаю, еще не вечер", — сказал Михайлов.
Он напомним, что лидер "Хезболлы" не говорил о возможности вступить в противостояние с Израилем, однако конфликты начинаются без предупреждений. На этом фоне Михайлов отметил, что дальнейшее развитие событий может пойти по любому пути.
Ранее замгенсека ливанского движения "Хезболлах" Наим Касем в беседе с испанской газетой "Mundo" не исключал расширения ближневосточного конфликта. По его словам, все будет зависеть от Израиля, однако у движения уже есть план сдерживания еврейского государства.