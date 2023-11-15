МОСКВА, 15 НОЯ — ПРАЙМ. Конфликт на Ближнем Востоке не ограничится противостоянием между Израилем и палестинским движением ХАМАС, заявил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в беседе с изданием "Лента.ру". В Ливане назвали способ остановить агрессию в секторе Газа

"На ХАМАС история не завершится однозначно. Проблема ведь не в одной радикальной антисионистской группировке, а в том, что эскалация подняла на уши весь мусульманский мир. И в первую очередь речь идет о радикальных движениях, способных к осуществлению враждебных действий в отношении Израиля. Видимо, премьер-министр Биньямин Нетаньяху исходит из получаемой информации. Так что, думаю, еще не вечер", — сказал Михайлов.

Он напомним, что лидер "Хезболлы" не говорил о возможности вступить в противостояние с Израилем, однако конфликты начинаются без предупреждений. На этом фоне Михайлов отметил, что дальнейшее развитие событий может пойти по любому пути.

Ранее замгенсека ливанского движения "Хезболлах" Наим Касем в беседе с испанской газетой "Mundo" не исключал расширения ближневосточного конфликта. По его словам, все будет зависеть от Израиля, однако у движения уже есть план сдерживания еврейского государства.