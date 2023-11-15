МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. У Кремля нет информации о возможных планах Дании останавливать и проверять танкеры с российской нефтью, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Дания может начать блокировать танкеры с российской нефтью, пишет СМИ

"Честно говоря, я не располагаю такой информацией. Может, наш Минтранс владеет ей… Можно там поинтересоваться. Но с другой стороны здесь, конечно, следует, наверное, заранее всех предупредить о необходимости соблюдения всех правил международного торгового судоходства", — отметил Песков.

По его словам, Кремль не может комментировать информацию без ссылки на конкретные источники.

Ранее издание Financial Times опубликовало информацию, что Дания, согласно новым планам ЕС, будет проверять и, вероятно, блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через ее воды.