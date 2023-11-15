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В Кремле прокомментировали план Дании на российскую нефть
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У Кремля нет информации о возможных планах Дании останавливать и проверять танкеры с российской нефтью, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Честно говоря, я... ПРАЙМ, 15.11.2023
энергетика, новости, в мире, ес, россия, дания
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. У Кремля нет информации о возможных планах Дании останавливать и проверять танкеры с российской нефтью, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Честно говоря, я не располагаю такой информацией. Может, наш Минтранс владеет ей… Можно там поинтересоваться. Но с другой стороны здесь, конечно, следует, наверное, заранее всех предупредить о необходимости соблюдения всех правил международного торгового судоходства", — отметил Песков.
По его словам, Кремль не может комментировать информацию без ссылки на конкретные источники.
Ранее издание Financial Times опубликовало информацию, что Дания, согласно новым планам ЕС, будет проверять и, вероятно, блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через ее воды.