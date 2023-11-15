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В России обвинили G7 в лицемерии после заявлений о Китае
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"Большая семерка" без оснований обвинила Китай в "нерыночной политике", сама ее проводит, страны поразили мир сворим лицемерием, заявил сенатор от правительства Саратовской... ПРАЙМ, 15.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. "Большая семерка" без оснований обвинила Китай в "нерыночной политике", сама ее проводит, страны поразили мир сворим лицемерием, заявил сенатор от правительства Саратовской области и бывший посол России в КНР Андрей Денисов.
Ранее государства "Группы двадцати" в ходе саммита в Токио призвали бороться с "нерыночной политикой" КНР.
Как отметил Денисов, страны G7 имели ввиду себя, так как именно Запад нарушает принципы свободной торговли и своей политикой чинит препятствия развитию экономики.
Экс-посол также выразил несогласие с названием "Большая семерка". По его словам, страны запада не оправдали эпитет.
"Итак, страны G7 встретились, все обсудили и совершенно ожидаемо и предсказуемо в очередной раз удивили мир своим лицемерием", — подытожил Денисов.
Министры иностранных дел государств-членов "Группы двадцати" провели встречу в Токио 8 ноября.