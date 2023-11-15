МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. "Большая семерка" без оснований обвинила Китай в "нерыночной политике", сама ее проводит, страны поразили мир сворим лицемерием, заявил сенатор от правительства Саратовской области и бывший посол России в КНР Андрей Денисов. Еврокомиссия понизила прогноз роста экономики Китая на 2023 год

Ранее государства "Группы двадцати" в ходе саммита в Токио призвали бороться с "нерыночной политикой" КНР.

Как отметил Денисов, страны G7 имели ввиду себя, так как именно Запад нарушает принципы свободной торговли и своей политикой чинит препятствия развитию экономики.

Экс-посол также выразил несогласие с названием "Большая семерка". По его словам, страны запада не оправдали эпитет.

"Итак, страны G7 встретились, все обсудили и совершенно ожидаемо и предсказуемо в очередной раз удивили мир своим лицемерием", — подытожил Денисов.

Министры иностранных дел государств-членов "Группы двадцати" провели встречу в Токио 8 ноября.