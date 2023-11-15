МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся в Сан-Франциско 15 ноября в поместье Филоли спустя год после их последних переговоров. Главы государств обсудят широкий спектр проблем, заявил изданию "Лента.ру" вице-президент Шанхайского центра стратегических и международных исследований Нельсон Вонг. Байден предупреждал Китай о "реальных проблемах", пишет СМИ

"Встреча Байдена и Си Цзиньпина стала возможной, поскольку Китаю надоело, что США говорят одно, а делают другое", — заметил Нельсон Вонг.

По мнению политолога, после переговоров китайская сторона ожидает от Америки решительного заявления, что она не поддерживает Тайвань и придерживается политики единого Китая.

Важным вопросом становится статус американского доллара, так как Китай начинает использовать юань для торговых расчетов с другими странами. Это бросает прямой вызов доминированию доллара, на который США полагаются для поддержания своего мирового влияния, подчеркнул эксперт.

Китай, с другой стороны, надеется на ослабление торговых барьеров и снижение импортных тарифов от США. Они также ждут, что США увеличит импорт китайской сельскохозяйственной продукции, отметил Вонг.

Встреча Байдена и Си Цзиньпина будет внимательно отслеживаться не только в Китае и США, но и в других странах, включая Россию, заключил эксперт.