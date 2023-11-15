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Постпреды ЕС согласуют 12-й пакет санкций против России
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В рамках заседания COREPER постоянные представители стран-членов Евросоюза начнут процесс согласования нового 12-го пакета санкций против России, сообщается в повестке заседания... ПРАЙМ, 15.11.2023
общество , новости, в мире, ес, россия, санкции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 15 ноя — ПРАЙМ. В рамках заседания COREPER постоянные представители стран-членов Евросоюза начнут процесс согласования нового 12-го пакета санкций против России, сообщается в повестке заседания.
Обсуждение будет посвящено новым спискам персональных ограничений и экспортных санкций, в том числе и на алмазы. Запад усилил санкционное давление на Россию в связи с ситуацией на Украине.
После введения 11-го пакета санкций в июне этого года, персональные ограничения затронули около 1800 физических лиц и организаций. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию Евросоюза транзитом.
В России, что страна успешно адаптируется к давлению, которое Запад начал оказывать несколько лет назад. Она также отметила, что эти санкции неэффективны.