БРЮССЕЛЬ, 15 ноя — ПРАЙМ. В рамках заседания COREPER постоянные представители стран-членов Евросоюза начнут процесс согласования нового 12-го пакета санкций против России, сообщается в повестке заседания. Сийярто раскрыл подробности 12-го пакета антироссийских санкций

Обсуждение будет посвящено новым спискам персональных ограничений и экспортных санкций, в том числе и на алмазы. Запад усилил санкционное давление на Россию в связи с ситуацией на Украине.

После введения 11-го пакета санкций в июне этого года, персональные ограничения затронули около 1800 физических лиц и организаций. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию Евросоюза транзитом.

В России, что страна успешно адаптируется к давлению, которое Запад начал оказывать несколько лет назад. Она также отметила, что эти санкции неэффективны.