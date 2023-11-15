ВЕНА, 15 ноя — ПРАЙМ. Необходимо противостоять вступлению Украины в Евросоюз, так как последующее присоединение Киева к НАТО негативно отразится на Австрии, заявил лидер наиболее популярной австрийской политической партии АПС Герберт Кикль. Австрия подготовилась к возможному прекращению транзита газа через Украину

"Вступление в ЕС означает практически вступление в НАТО, это следует все вместе… И на сегодняшний день "икона" политической недееспособности и безответственности по имени Анналена Бербок (глава МИД ФРГ — ред.) фактически уже дала Украине это согласие: "да-да, не беспокойтесь, мы, немцы, побеспокоимся о том, чтобы вы стали членами Европейского Союза". Это еще один пример того, что мягкие позиции Германии губительны для всей Европы", — отметил Кикль.

Кикль отметил, что такой шаг будет разумным не только с политической точки зрения, но и учтет интересы австрийских налогоплательщиков, учитывая коррупцию на Украине.

"И в этой связи я требую от австрийского федерального правительства заявить о четкой позиции — вето со стороны Австрии против начала переговоров о присоединении и вытекающего отсюда вступления Украины в Европейский Союз. Сейчас. Это следует сделать официально. Совершенно четко", — подчеркнул политик.

Кикль является самым популярным австрийским политиком. Так, по данным опроса Österreich-Trend, проведенного в октябре, более трети опрошенных австрийцев при возможности выбрать канцлера напрямую отдали бы свой голос за Кикля.