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2023
https://1prime.ru/global/20231115/842278150.html
ЕК не предлагала проверять танкеры с российской нефтью в Дании, пишет СМИ
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Еврокомиссия не предлагала включить проверки танкеров с российской нефтью в водах Дании, о которых та заявляла, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на европейских дипломатов. 15... ПРАЙМ, 15.11.2023
новости, в мире, ес, ек, санкции против рф, дания
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Еврокомиссия не предлагала включить проверки танкеров с российской нефтью в водах Дании, о которых та заявляла, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на европейских дипломатов.
15 ноября датские власти объявили о проверках танкеров с российским сырьем, так как данный шаг предполагают новые антироссийские санкции, опубликовала газета Financial Times со ссылкой на трех человек, знакомых с переговорами в Брюсселе.
"Мы ничего не видели об этом в предложениях Комиссии", — сказал агентству европейский дипломат, комментируя статью издания.
FT добавила, что два других дипломата подтвердили эти данные.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что намерен предложить свои варианты по 12-му пакету антироссийских санкций.