МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Еврокомиссия не предлагала включить проверки танкеров с российской нефтью в водах Дании, о которых та заявляла, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на европейских дипломатов. ЕК оценила влияние конфликтов на Украине и Ближнем Востоке на экономику

15 ноября датские власти объявили о проверках танкеров с российским сырьем, так как данный шаг предполагают новые антироссийские санкции, опубликовала газета Financial Times со ссылкой на трех человек, знакомых с переговорами в Брюсселе.

"Мы ничего не видели об этом в предложениях Комиссии", — сказал агентству европейский дипломат, комментируя статью издания.

FT добавила, что два других дипломата подтвердили эти данные.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что намерен предложить свои варианты по 12-му пакету антироссийских санкций.