ВАШИНГТОН, 15 ноя — ПРАЙМ. Возможный конфликт КНР и США повлек бы за собой "невыносимые последствия" для обеих сторон, сообщил 15 ноября председатель КНР Си Цзиньпин, открывая очную встречу с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско.

"Не представляется реалистичным сценарий, при котором одна страна переформатирует другую, а возможный конфликт или конфронтация повлекли бы за собой невыносимые последствия для обеих сторон", — сказал Си Цзиньпин.

Согласно его словам, на Земле достаточно места, чтобы оба государства смогли спокойно развиваться, не мешая друг другу.

При этом, председатель КНР указал, что считает двусторонние отношения Китая и Штатов "самыми важными" во всем мире, поэтому эти страны не имеют права поворачиваться друг к другу спиной.

Си Цзиньпин отметил, что конкуренция между странами не должна быть "превалирующим трендом" и не сможет решить проблемы, стоящие перед Китаем, США и миром в целом.

Джо Байден в свою очередь считает важным, чтобы соперничество не привело к конфликту, о чем и заявил на встрече.

Более того, он пояснил, что не всегда сходится в оценках с Си Цзиньпином, но их общение "было открытым и честным".

15 ноября в Сан-Франциско на полях саммита АТЭС проходят переговоры Байдена и Си Цзиньпина. Встреча важна, так как взаимодействие между двумя странами было практически сведено на нет. Сотрудничество в ряде сфер постепенно восстанавливается.